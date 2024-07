W niedzielę powrót do Ekstraklasy zaliczył też Motor. Zespół z Lublina do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce wrócił po 32. latach. Miejscowi kibice licznie przybyli na stadion, by wspierać beniaminka dopingiem.

Drachal zaliczył "wejście smoka"

Gospodarze dzielnie walczyli, ale w starciu z "Medalikami" nie mieli szans. Gdyby nie Ivan Brkic, to zdobyć bramkowa gości byłaby jeszcze bardziej okazała.

Pierwszego gola dla Rakowa strzelił Ante Crnac. W 32. minucie Chorwat skorzystał z podania Frana Tudora i umieścił piłkę w siatce.

Wynik spotkania na 2:0 trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił Dawid Drachal. Dla 19-latka, który zaczął mecz na ławce rezerwowych był to pierwszy kontakt z piłką w tym meczu.