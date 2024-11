Nsame przestał strzelać gole

Nsame grając BSC Young Boys zdobywał seryjnie gole. Trzykrotnie zostawał najlepszym strzelcem ligi szwajcarskiej. Dzięki temu trafił do Włoch, ale w Como furory nie zrobił. Wystąpił tylko w ośmiu meczach, a jego dorobek to zero zdobytych bramek.

W letnim okienku transferowym Kameruńczyk został bez żalu wypożyczony do Legii. W Warszawie nie odzyskał dawnej formy. W dziesięciu spotkaniach zanotował dwa trafienia.

Nsame za mało biega

Nsame przy Łazienkowskiej głownie jest rezerwowym lub w ogóle nie łapie się kadrze meczowej. Jego postawą rozczarowany jest trener Legii.

Feio już raz otwarcie skrytykował napastnika. Po meczu z Górnikiem Zabrze szkoleniowiec "wojskowych" zarzucił Nsame, że zbytnio nie przemęcza się na boisku, bo zdecydowanie za mało biega.

Feio ukarał Nsame

Jak się okazuje w tym temacie nic się nie zmieniło, a wręcz jest chyba jeszcze gorzej. Według informacji przekazanych przez sport.pl za zbyt słabe zaangażowanie w treningi Nsame decyzją Feio został zesłany do drużyny rezerw.

Nsame miał być potencjalną gwiazdą Ekstraklasy, a jest na najlepszej drodze, by zostać okrzykniętym największym niewypałem letniego okienka transferowego.