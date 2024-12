Jean-Pierre Nsame miał w polskiej Ekstraklasie bić się o koronę króla strzelców. Na razie w barwach Legii Warszawa strzelił dwa gole. 31-letni napastnik kilka tygodni temu został zesłany do drużyny rezerw. Teraz Goncalo Feio przywrócił go do treningów z pierwszą drużyną, która szykuje się do czwartkowego meczu w Lidze Konferencji z FC Lugano.