Goncalo Feio trenerem Legii został przed końcem poprzedniego sezonu. Od razu zaczęły się pojawiać pytania, kiedy Portugalczyk wywinie w stolicy jakiś "numer"? Bo że wywinie było pewne.

UEFA wymierzy karę trenerowi Legii

Długo nie trzeba było czekać. Feio znany z wywoływania skandali i ekscesów już na początku sezonu przypomniał o swoim wybuchowym charakterze. Tym razem o jego występku głośno było nie tylko w Polsce, ale również zagranicą.

Po meczu z Broendby Kopenhaga Feio pokazał kibicom gości gest Kozakiewicza i dwa środkowe palce. Za ten "popis" szkoleniowiec raczej na pewno zostanie ukarany przez UEFA.

Coraz większe kontrowersje wokół Feio

Czy szefowie Legii również wymierzą karę swojemu pracownikowi? Na razie do niczego takiego nie doszło, ale osoba portugalskiego szkoleniowca w stolicy budzi coraz większe kontrowersje.

Podobno Feio rozkłada drużynę od środka. Za jego kadencji z pracy przy Łazienkowskiej zrezygnowało już kilka osób ze sztabu szkoleniowego. Nieoficjalnie powodem ich odejścia były właśnie nie najlepsze relacje z obecnym szkoleniowcem legionistów.

Feio wyzywa piłkarzy Legii?

Wojciech Kowalczyk natomiast informuje, że złe kontakty personalne przeniosły się też na linię trener - piłkarze. Wicemistrz olimpijski w mediach ujawnił, że Feio wyzywa zawodników Legii.

Jeśli to wszystko się potwierdzi, to możemy się spodziewać, że szefowie stołecznego klubu niedługo będą szukać nowego opiekuna dla swojej drużyny. O ile już go nie szuka…