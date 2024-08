Oyedele urodził się na Wyspach. 19-latek jest synem Polki i Nigeryjczyka. Prawie całe życie spędził w Anglii, ale dwa lata temu zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 18.

Manchester United nie oczekuje wielkich pieniędzy

Oyedele jest wychowankiem "Czerwonych Diabłów", jednak do tej pory nie zadebiutował w pierwszej drużynie. Ostatnio był wypożyczony do Forest Green Rovers. W ubiegłym sezonie wystąpił w 14 meczach na poziomie League Two zdobył 1 bramkę i miał 2 asysty.

Według informacji "Daily Mail" oba kluby już przystąpiły do negocjacji. Manchester United jest gotów sprzedać młodzieżowego reprezentanta Polski za niewygórowaną cenę, ale oczekuje sporego procentu od kwoty kolejnego transferu.

Oyedele konkurencją dla Goncalvesa

Oyedele to piłkarz grający jako defensywny pomocnika. Aktualnie w Legii pierwszym wyborem Goncalo Feio na pozycji numer "6" jest Claude Goncalves.

Sprowadzony latem z bułgarskiego Ludogorca Razgrad piłkarz nie ma wielkiej konkurencji do miejsca w składzie. W sumie jego jedynym rywalem pozostaje Albańczyk Jurgen Celhaka.

Dlatego sprowadzenie Oyedele na Łazienkowską da trenerowi Legii większe pole manewru przy ustalaniu składu. Zwłaszcza, że drużyna z Warszawy będzie na jesieni rywalizować na trzech frontach (Ekstraklasa, Puchar Polski i Liga Konferencji).

Legia szansą dla Oyedele

Oyedele nie ma dużego doświadczenia w piłce seniorskiej, ale wykazuje spory potencjał i szefowie Legii liczą, że młody piłkarz pod okiem Goncalo Feio szybko rozwinie swój talent.

Dla samego zainteresowanego transfer do Legii też wydaje się dobrym krokiem. Szans na grę w pierwszej drużynie Manchesteru United nie ma, a występy w barwach ekipy z Warszawy na pewno mu dadzą więcej niż kolejne wypożyczenia do zespołów z niższych lig na Wyspach.