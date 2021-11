Legia świetnie rozpoczęła udział w fazie grupowej LE, a zwycięski (1:0) mecz z angielską drużyną 30 września w Warszawie był ostatnim w pełni udanym występem stołecznej ekipy. Później, z wyjątkiem wygranej z trzecioligowym Świtem Skolwin w Pucharze Polski, przyszło osiem porażek, w tym dwie z Napoli w Lidze Europy.

Mistrz Polski z dorobkiem sześciu punktów jest drugi w tabeli grupy C, o punkt za włoskim klubem Piotra Zielińskiego, a o jeden przed "Lisami" z Leicester i Spartakiem, z którym zmierzy się na zakończenie rywalizacji.

Zespół angielski również nie jest w najlepszej dyspozycji. W Premier League nie wygrał trzech ostatnich spotkań i spadł na 12. miejsce w tabeli. Z kolei w LE zremisował w poprzedniej rundzie ze Spartakiem 1:1.

Trener Brendan Rodgers, który po ostatnich niepowodzeniach otwiera angielską listę głównych kandydatów do utraty posady, w LE wystawia zazwyczaj eksperymetalny skład, m.in. bez najskuteczniejszego strzelca Jamiego Vardy'ego. Teraz jednak zmagania wchodzą w decydującą fazę i chcąc walczyć o dalszy udział w rozgrywkach mistrz Anglii z 2016 roku i tegoroczny zdobywca krajowego pucharu nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie.

W fazie grupowej LE grają 32 zespoły, podzielone na osiem grup. Zwycięzcy awansują do 1/8 finału, a drużyny z drugich miejsc do 1/16 finału, w której to fazie spotkają się z ekipami z trzecich miejsc w ośmiu grupach Champions League. Z kolei trzecie zespoły z grup LE "spadną" do Ligi Konferencji i od 1/16 finału będą rywalizować w tych nowych rozgrywkach UEFA.

Pewne udziału w fazie pucharowej LE są na razie dwie drużyny - mający jako jedyny komplet punktów Olympique Lyon oraz Eintracht Frankfurt. Blisko promocji są m.in. West Ham United, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański, ale w LE pełni rolę rezerwowego, Galatasaray Stambuł, SC Braga, Bayer Leverkusen i Betis Sewilla.