W pierwszym meczu rozegranym przed tygodniem na Stade Velodrome piłkarze Olympique również wygrali 2:1. Wówczas bohaterem Marsylii był Arkadiusz Milik, który zdobył obie bramki. W rewanżu reprezentant Polski zaczął na ławce rezerwowych a pojawił się na murawie w 63 minucie. W tym momencie zespół ze Szwajcarii prowadził, ale końcówka spotkania należała już do gości. Przedstawiciel Ligue 1 zdobył dwa gole, czym zrehabilitował się za niewykorzystany rzut karny w pierwszej połowie.

Zalewski tylko na ławce rezerwowych

Bramkarz Kamil Grabara, który otrzymał powołanie od trenera Czesława Michniewicza na najbliższe zgrupowanie kadry, tym razem nie znalazł się nawet wśród rezerwowych FC Kopenhaga. Duńska drużyna tydzień temu sprawiła sporą niespodziankę, remisując na wyjeździe 4:4 z PSV Eindhoven. W tej sytuacji rewanż zapowiadał się bardzo interesująco. Wicelider Eredivisie, strzelając dwie bramki przed przerwą udowodnił, która drużyna zasługuje na awans. Po zmianie stron goście dołożyli kolejne dwa trafienia i ostatecznie zwyciężyli 4:0.

Nicola Zalewski cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych AS Roma. Stołeczna drużyna podejmowała holenderską drużynę Vitesse. Pierwszy mecz rzymianie wygrali 1:0. W drugim spotkaniu tych drużyn, na Stadio Olimpico, przewagę posiadali goście. Po godzinie gry doprowadzili oni do wyrównania stanu rywalizacji. Gdy wydawało się, że do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie dogrywka, na strzał zdecydował się angielski napastnik Tammy Abraham. Gol zapewnił awans zespołowi Serie A.

Dogrywki wymagało starcie AZ Alkmaar z FK Bodoe/Glimt. Tydzień temu norweski klub wygrał 2:1 i jadąc na rewanż do Holandii nie mógł być pewny awansu. Zespół AZ po dwóch kwadransach wyrównał stan rywalizacji. W regulaminowym czasie gry bramka już nie padła. Mecz był bardzo wyrównany. Gola dającego Bodoe/Glimt przepustkę co ćwierćfinału strzelił w 105. min obrońca Alfons Sampsted.

Liga Konferencji to nowe rozgrywki UEFA - trzeci szczebel, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy.

Finał pierwszej edycji odbędzie się 25 maja w Tiranie.