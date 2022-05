Portugalczyk triumfował w Pucharze UEFA (2003) i Lidze Mistrzów (2004) z FC Porto, ponownie w Champions League (2010) z Interem Mediolan oraz w następcy Pucharu UEFA - Lidze Europy (2017) z Manchesterem United. Teraz ma okazję sięgnąć jako pierwszy trener po trofeum Ligi Konferencji, "trzeciego szczebla" europejskich rozgrywek, który zainaugurowano w ubiegłym roku.

Jedynym znaczącym sukcesem Romy na europejskiej arenie jest wywalczenie w 1961 Pucharu Miast Targowych, uważanego za poprzednika Pucharu UEFA. Ponadto w 1984 rzymski zespół dotarł do finału Pucharu Europy (obecnie w formacie Ligi Mistrzów), ale przegrał wówczas z Liverpoolem po rzutach karnych. Siedem lat później uległ Interowi Mediolan w finale Pucharu UEFA.

Kiedy pracujesz w Rzymie, żyjesz tym miastem, oddychasz nim, oddychasz tym klubem. Od dnia, w którym podpisałem kontrakt, czułem, że to wielki klub, któremu jednak brakuje wielkich zwycięstw i który rzadko gra w finałach. Ten środowy wywołuje wielkie emocje, to nasza Liga Mistrzów - powiedział Mourinho, cytowany na oficjalnej stronie internetowej UEFA.

Dodatkowa motywacja Feyenoordu

Feyenoord może pochwalić się triumfem w Pucharze Europy (1970) oraz dwukrotnie w Pucharze UEFA (1974, 2002). Ma zatem pod tym względem większe doświadczenie, a ponadto dodatkową motywację: zwycięstwo w stolicy Albanii zapewni mu prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy w przyszłym sezonie. W przeciwnym razie będzie musiał grać w eliminacjach. Roma, dzięki miejscu zajętemu w ekstraklasie, tak czy inaczej zagra w fazie grupowej.

Aby dotrzeć do finału potrzebne jest trochę szczęścia w odpowiednich momentach, ale moi piłkarze mają też duże umiejętności. Daliśmy ludziom powody do dumy, ale to jeszcze nie koniec - stwierdził Slot.

Dla kogo tytuł króla strzelców?

W Tiranie dojdzie też do pojedynku o status króla strzelców pierwszej edycji LK. Obecnie najskuteczniejszy jest nigeryjski napastnik Feyenoordu Cyriel Dessers z 10 golami, ale tylko o jedno trafienie mniej ma angielski piłkarz Romy Tammy Abraham.

Marzenie się spełnia. Roma od dawna zasługuje na to, by grać w finale. Cieszę się, że do niego dotarliśmy. To powodów do radości dla mnie i wszystkich innych - powiedział Abraham.

Środowy finał zaplanowany jest na godzinę 21.