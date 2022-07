Sędzia zdecydował się odesłać piłkarzy do szatni, gdy doszło do starć między pseudokibicami na trybunie zajmowanej przez sympatyków Lechii. Po kilku minutach na trybunach zaprowadzono porządek, a ok. godz. 21 mecz wznowiono (oficjalnie - od szóstej minuty pierwszej połowy).

Jednocześnie poinformowano, że w przypadku drugiej takiej przerwy mecz zostanie zakończony, a Lechia przegra walkowerem.

Do zamieszek na trybunach odniósł się już m.in. gdański klub.

Dziś zamiast przeżywać wspólnie z kibicami Lechii piłkarskie święto, garstka chuliganów przerwała mecz. Jednoznacznie potępiamy ich zachowanie na trybunach. Służby natychmiast podjęły działania, zabezpieczają monitoring i identyfikują sprawców. Sędzia i delegat zadecydowali, że spotkanie będzie wznowione. Apelujemy o spokój na trybunach - napisano na Twitterze Lechii.