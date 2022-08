Reklama

Pierwszy zmagania o awans rozpocznie Raków, którego mecz wyznaczono na godz. 18.

Papszun ostrożny przed rewanżem

Przeciwnik wicemistrza Polski zremisował w minioną niedzielę w lidze z MSK Żilina 2:2 i po czterech kolejkach słowackiej ekstraklasy zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów.

Mimo porażki z Rakowem u siebie słowacka drużyna nie zamierza rezygnować z walki o awans.

Reklama

Bardzo ważne, abyśmy jak najszybciej strzelili gola. Jeśli nam się to uda, to rywalizacja stanie się dla nas bardziej otwarta, przez co nasze szanse na końcowy triumf byłyby nieco większe - podkreślił obrońca Spartaka Lukas Stetina, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Raków natomiast będzie starał się poprawić nastroje kibiców po ostatnim meczu ligowym, w którym uległ w Zabrzu Górnikowi 0:1. Była to pierwsza porażka - po sześciu kolejnych zwycięstwach - zespołu trenera Marka Papszuna w tym sezonie i dopiero druga w tym roku kalendarzowym; po 0:1 w przedostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy 2021/22 w Lubinie z Zagłębiem, która mogła kosztować częstochowian tytuł mistrza kraju.

Papszun przed rewanżem jest ostrożny. Wypracowaliśmy sporą zaliczkę, ale rywalizacja wciąż trwa. Wiadomo, że przeciwnik się nie podda i będzie walczyć o jak najlepszy wynik. Awans jest niby blisko, ale czeka nas jeszcze ciężka walka - przyznał szkoleniowiec.

Jeżeli Raków przejdzie do 4., decydującej rundy eliminacji, to zmierzy się ze zwycięzcą pary Panathinaikos Ateny - Slavia Praga. W pierwszym meczu górą była drużyna z Czech, która na własnym stadionie wygrała 2:0.

Reklama

Bez zwycięstwa w ostatnich czterech meczach

Trudniejsze zadanie czeka Lecha (godz. 20.30). Aby awansować musi odrobić straty z pierwszego meczu z Vikingurem Reykjavik, który przegrał na Islandii 0:1.

Rywal "Kolejorza" między czasie zremisował w lidze z Framem Reykjavik 3:3 i po 15 kolejkach jest drugi w tabeli, ze startą ośmiu punktów do lidera.

Słabo spisujący się na początku sezonu Lech nie wygrał żadnego z ostatnich czterech spotkań. W niedzielę zremisował na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1:1 i był to pierwszy ligowy punkt drużyny trenera Johna van den Broma, która zajmuje 17., przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy.

Holenderski szkoleniowiec nie traci jednak nadziei na pokonanie Islandczyków, a remis i postawa zespołu w Lubinie mają być promykiem nadziei na lepsze czasy. Występ z Zagłębiem podbudował nas. Chcemy z takim nastawieniem dokończyć robotę w czwartek - oznajmił.

Raków i Lech ostatnimi polskimi klubami w europejskich pucharach

W przypadku awansu Lech zagra z przegranym rywalizacji o 4. rundę eliminacji Ligi Europy między Malmoe FF a F91 Dudelange. Pierwsze starcie tych drużyn szwedzka ekipa wygrała 3:0 i jest faworytem przed rewanżem w Luksemburgu.

Raków i Lech, który wcześniej stracił szanse na udział w Lidze Mistrzów, to dwa ostatnie polskie kluby w europejskich pucharach. W poprzedniej rundzie kwalifikacji LK odpadły Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk.