Tak wczesny przyjazd drużyny z Izraela do Polski związany jest z przypadającym na wtorek i środę świętem Jom Kippur. Jest ono uznawane za jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt żydowskich. W jego trakcie obowiązuje ścisły post, zakaz pracy czy nawet zakaz mycia się. W tym roku rozpocznie się ono w najbliższy wtorek po zachodzie słońca i zakończy się 24 godziny później. Dlatego klub już wcześniej zadbał, by piłkarze mogli nie tylko w odpowiednich warunkach przygotować się do meczu, ale także do niezwykle ważnego dnia dla narodu żydowskiego.

Piłkarze wicelidera izraelskiej ekstraklasy jeszcze w poniedziałek po południu przeprowadzą trening. Kolejny zaplanowany jest na wtorkowe przedpołudnie, a następnie przystąpią do obchodów Jom Kippur. Jak poinformował izraelski klub, przedstawiciele Hapoelu w ubiegłym tygodniu odwiedzili Poznań i z dyrekcją hotelu, w którym zamieszka drużyna, uzgodnili szczegóły dotyczące pobytu. Jedna z sal hotelowych na ten czas zostanie zamieniona w synagogę. W uroczystościach wezmą udział też mieszkańcy Beer-Szewy, którzy wraz z zespołem pojawili się w stolicy Wielkopolski, a także ok. 20 Żydów mieszkających w Poznaniu.

Sztab szkoleniowy na łamach oficjalnej strony klubowej zapewnił, że "nie ma powodów, aby Jom Kippur, przy całej swojej wyjątkowości, mógł zaszkodzić piłkarzom w aspekcie fizycznym i psychicznym w przygotowaniu się do czwartkowego spotkania".

W związku ze świętem konferencja przedmeczowa z udziałem trenera Hapoelu Elyaniva Bardy odbędzie się w środę o godz. 20.30. Pół godziny później rywale mistrza Polski przeprowadzą trening na głównej płycie Stadionu Miejskiego.

Klub również poinformował, że przeciwko "Kolejorzowi" nie zagra czterech piłkarzy. Doskonale znany z występów w Legii Warszawa Andre Martins, Roei Gordana i Adrian Fawn nie zostali zgłoszeni do rozgrywek europejskich, a Rosjanin Szafi Sulejmanow nie dostał zgody od polskich władz na wjazd do kraju.

Po dwóch kolejkach Ligi Konferencji w tabeli z sześcioma punktami prowadzi Villarreal, drugi jest Lech (3 pkt), a kolejne lokaty zajmują Hapoel i Austria Wiedeń; oba zespoły mają po jednym punkcie.

Czwartkowy mecz rozpocznie się o godz. 18.45.

autor: Marcin Pawlicki