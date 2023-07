24-letni polski pomocnik rozegrał pełne 90 minut.

Szymański ostatni sezon spędził na wypożyczeniu do Feyenoordu, z którym sięgnął po mistrzostwo Holandii, a do Turcji trafił po wykupieniu go przez Fenerbahce z Dynama Moskwa.

Wicemistrza Turcji latem wzmocnił też doświadczony bośniacki napastnik Edin Dżeko, który w środę zdobył jednego goli i asystował przy trafieniu Polaka.