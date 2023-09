Stołeczna jedenastka rozgrywki grupowe zainauguruje na Stadionie Wojska Polskiego 21 września o godz. 18.45. Zespół Kosty Runjaica będzie wówczas gościł drużynę Aston Villa FC, w której gra reprezentant Polski Matty Cash, a rezerwowym bramkarzem jest 19-letni Oliwier Zych.

Zespół z Warszawy rywalizację w tej fazie zakończy również meczem u siebie. 14 grudnia o 18.45 zagra z półfinalistą poprzedniej edycji Ligi Konferencji, holenderskim AZ Alkmaar.

Terminarz - Liga Konferencji, grupa E: 1. kolejka - 21 września 18.45 - Legia Warszawa - Aston Villa FC 18.45 - Zrinjski Most - AZ Alkmaar 2. kolejka - 5 października 21.00 - AZ Alkmaar - Legia Warszawa 21.00 - Aston Villa FC - Zrinjski Most 3. kolejka - 26 października 18.45 - AZ Alkmaar - Aston Villa FC 21.00 - Zrinjski Most - Legia Warszawa 4. kolejka - 9 listopada 18.45 - Legia Warszawa - Zrinjski Most 21.00 - Aston Villa FC - AZ Alkmaar 5. kolejka - 30 listopada 18.45 - AZ Alkmaar - Zrinjski Most 21.00 - Aston Villa FC - Legia Warszawa 6. kolejka - 14 grudnia 18.45 - Legia Warszawa - AZ Alkmaar 18.45 - Zrinjski Most - Aston Villa FC