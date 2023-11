W Birmingham z Aston Villą przez ponad 90 minut rywale nie stracili bramki. W fazach przejściowych i stałych fragmentach gry są bardzo groźni. Musimy zneutralizować ich mocne strony. Na pewno naszym celem jest zdobyć pierwszą bramkę i tworzyć sobie wiele sytuacji od początku meczu. Zamierzamy kreować grę - kontynuował szkoleniowiec.

Każdy ma szanse na awans

Legia Warszawa po trzech kolejkach ma sześć punktów, m.in. dzięki wygranej w Mostarze 2:1 dwa tygodnie temu, i jest liderem grupy E. Drugie miejsce zajmuje Aston Villa, która również zdobyła sześć punktów, ale przegrała bezpośrednią potyczkę z wicemistrzem Polski. AZ Alkmaar i Zrinjski Mostar odniosły po jednym zwycięstwie i mają trzy punkty.

Sytuacja jest specyficzna, bo wciąż każdy klub jest w stanie wyjść z tej grupy - zauważył Runjaic.

Legioniści we wrześniu byli w doskonałej dyspozycji. We wszystkich rozgrywkach odnieśli cztery zwycięstwa i zremisowali 1:1 z Piastem Gliwice. Natomiast w październiku wpadli w głęboki kryzys, przegrywając pięć z sześciu meczów. Jedyny korzystny rezultat odnieśli właśnie w Mostarze.

W listopadzie Legia na zwycięskiej ścieżce

Natomiast w listopadzie Legia wygrała dwa mecze - ligowy z Radomiakiem Radom (1:0) i z GKS Tychy (3:0) w 1/16 finału Pucharu Polski.

Kiedy wygra się mecz, to łatwiej podchodzi się do kolejnych spotkań. Wygraliśmy ostatnie dwa mecze do zera i daje nam to większą pewność siebie. W tej fazie rozgrywek chodzi tylko o to, żeby wygrywać. Ostatnie mecze dobrze wpływają na naszą mentalność i jesteśmy pozytywnie nastawieni do kolejnych gier - skomentował trener Legii.

Do tej pory w Lidze Konferencji legioniści wygrali u siebie 3:2 z Aston Villą, przegrali na wyjeździe 0:1 z AZ Alkmaar i pokonali Zrinjskiego 2:1. W Mostarze zwycięską bramkę dla wicemistrzów Polski również zdobył Blaz Kramer, który dwukrotnie trafił też w Tychach.

Strzelanie goli jest kluczowe dla napastnika. Zwiększa to moją pewność siebie, ale najważniejsze, że znów zaczęliśmy wygrywać. W czwartek i w kolejnych meczach chcemy to kontynuować - zapewnił Słoweniec.

W Legii bez kontuzji

Legia w przypadku zwycięstwa znacząco przybliży się do awansu do fazy pucharowej. Warszawski klub ostatni raz grał wiosną w europejskich pucharach w sezonie 2016/17. Przegrał wtedy dwumecz z Ajaksem Amsterdam (0:0, 0:1) w 1/16 finału Ligi Europy.

Wszyscy gracze są dostępni na ten moment. W Lidze Konferencji możemy mieć więcej zawodników na ławce rezerwowych, ale nie wiem, czy z tego skorzystamy - podsumował Runjaic.

Mecz Legia - Zrinjski na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie rozpocznie się w czwartek o 18.45. Natomiast o godz. 21 Aston Villa podejmie AZ Alkmaar.