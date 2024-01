W obecnym sezonie przygoda Legii w europejskich pucharach nie należy do najłatwiejszych. Nie chodzi tu bynajmniej o grę piłkarzy, bo ci poradzili sobie bardzo dobrze, awansując do 1/16 finału Ligi Konferencji. Raczej dotyczy to wydarzeń poza boiskowych. Problemy w Alkmaar i dwóch aresztowanych piłkarzy, duże burdy z policją w Birmingham oraz zakaz wyjazdowy dla kibiców, to teraz największe zmartwienia stołecznego klubu w związku z występami w Europie.

Na razie, brytyjski sąd wycofał oskarżenia wobec 39 zatrzymanych warszawskich fanów. Nie wiadomo co stanie się z pozostała siódemka na której ciążą poważniejsze zarzuty.

"Prowadzimy postępowanie przeciwko siedmiu oskarżonym i wydaliśmy zawiadomienia o umorzeniu postępowania w przypadku 39 oskarżonych. Jeżeli wyjdą na jaw dalsze dowody, postępowanie przeciwko tym oskarżonym może zostać wznowione" - napisała lokalna angielska prokuratura.

Legia wróci do rozgrywek Ligi Konferencji 15 lutego. Najpierw rozegra mecz wyjazdowy z norweskim Molde. Rewanż zaplanowano tydzień później.