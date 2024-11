Piątek pewnym egzekutorem "jedenastki"

Piątek wpisał się na listę strzelców w 42. minucie. Napastnik reprezentacji Polski trafił do siatki z rzutu karnego, dając gospodarzom prowadzenie 1:0.

Drużyna Piątka nadal bez zwycięstwa

To trzeci gol Piątka w bieżących rozgrywkach. Tylko trzech piłkarzy strzeliło więcej: Portugalczyk Joao Cancelo i Francuz Christopher Nkunku z Chelsea Londyn oraz Angolczyk Afimico Pululu z Jagiellonii.

W doliczonym czasie drugiej połowy do wyrównania doprowadził Ion Bors. Oba kluby pozostają bez zwycięstwa w tych rozgrywkach. Goście wywalczyli swój pierwszy punkt, gospodarze mają dwa.

Legia i Jagiellonia grają w czwartek

Pozostałe 17 meczów odbędzie się w czwartek. W dwóch z nich na wyjazdach wystąpią polskie zespoły: Legia zmierzy się z Omonią Nikozja, a Jagiellonia - z NK Celje.

Finał zaplanowano na 28 maja 2025 we Wrocławiu.

Wynik i program 4. kolejki Ligi Konferencji:

27 listopada, środa

Istanbul Basaksehir - Petrocub Hincesti 1:1 (1:0)

28 listopada, czwartek

FK Astana - Vitoria Guimaraes (godz. 16.30)

Molde FK - APOEL Nikozja (18.45)

Heidenheim - Chelsea Londyn (18.45)

Cercle Brugge - Hearts of Midlothian (18.45)

The New Saints - Djurgardens IF (18.45)

FC St. Gallen - TSC Backa Topola (18.45)

Panathinaikos Ateny - HJK Helsinki (18.45)

Borac Banja Luka - LASK Linz (18.45)

NK Celje - Jagiellonia Białystok (18.45)

Dynamo Mińsk - FC Kopenhaga (18.45)

FC Noah - Vikingur Reykjavik (18.45)

Fiorentina - Pafos FC (21.00)

Rapid Wiedeń - Shamrock Rovers (21.00)

Omonia Nikozja - Legia Warszawa (21.00)

Olimpija Lublana - Larne FC (21.00)

FC Lugano - KAA Gent (21.00)

FK Mlada Boleslav - Betis Sewilla (21.00)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Chelsea Londyn 3 3 0 0 16-3 9

2. Legia Warszawa 3 3 0 0 8-0 9

3. Jagiellonia Białystok 3 3 0 0 7-1 9

4. Rapid Wiedeń 3 3 0 0 6-1 9

5. Vitoria Guimaraes 3 3 0 0 7-3 9

6. Heidenheim 3 3 0 0 5-1 9

7. Shamrock Rovers 3 2 1 0 7-3 7

8. Fiorentina 3 2 0 1 7-4 6

9. Pafos FC 3 2 0 1 5-2 6

10. Olimpija Lublana 3 2 0 1 5-2 6

11. FC Lugano 3 2 0 1 5-4 6

12. Heart of Midlothian 3 2 0 1 4-3 6

13. KAA Gent 3 2 0 1 5-5 6

14. Vikingur Reykjavik 3 2 0 1 5-5 6

15. Cercle Brugge 3 1 1 1 7-5 4

16. Djurgardens IF 3 1 1 1 5-5 4

17. APOEL Nikozja 3 1 1 1 3-3 4

18. Betis Sewilla 3 1 1 1 3-3 4

19. Borac Banja Luka 3 1 1 1 2-3 4

20. NK Celje 3 1 0 2 7-6 3

21. Omonia Nikozja 3 1 0 2 4-3 3

22. Molde FK 3 1 0 2 4-5 3

23. TSC Backa Topola 3 1 0 2 4-5 3

24. The New Saints 3 1 0 2 3-4 3

25. FK Astana 3 1 0 2 1-3 3

26. HJK Helsinki 3 1 0 2 1-5 3

27. FC St. Gallen 3 1 0 2 6-11 3

28. FC Noah 3 1 0 2 2-9 3

29. FC Kopenhaga 3 0 2 1 4-5 2

30. LASK Linz 3 0 2 1 2-4 2

31. Istanbul Basaksehir 4 0 2 2 5-10 2

32. Panathinaikos Ateny 3 0 1 2 3-7 1

33. Petrocub Hincesti 4 0 1 3 2-10 1

34. FK Mlada Boleslav 3 0 0 3 1-5 0

35. Dynamo Mińsk 3 0 0 3 1-7 0

36. Larne FC 3 0 0 3 2-9 0