Paryżanie wygrali w pierwszym meczu na wyjeździe z Manchesterem United 2:0, ale w rewanżu ulegli 1:3 i odpadli z rozgrywek w 1/8 finału po raz trzeci z rzędu. Decydujący gol dla "Czerwonych Diabłów" padł w doliczonym czasie drugiej połowy z rzutu karnego, który został podyktowany za zagranie ręką Presnela Kimpembe w polu karnym. Arbiter główny Słoweniec Damir Skomina decyzję o przyznaniu gościom "jedenastki" podjął dopiero po konsultacji z asystentami-wideo i samodzielnym obejrzeniu powtórki.

Z powodu kontuzji Neymar oglądał oba spotkania z trybun.

To skandal!! Czterech facetów, którzy nie mają pojęcia o futbolu, oglądało powtórkę w zwolnionym tempie... To jest niemożliwe. Co można zrobić z ręką, gdy jest się tyłem do piłki - denerwował się na Instagramie, a wpis zakończył popularnym w Brazylii przekleństwem.