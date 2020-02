Kapitan reprezentacji Polski najpierw dwukrotnie asystował. To po jego podaniach do siatki "The Blues" trafiał Serge Gnabry (w 51. i 54. minucie). Wreszcie w 76. minucie "Lewy" też wpisał się na listę strzelców. Polak wykorzystał dokładne podanie rozpędzonego Kanadyjczyka Alphonso Daviesa i trafił z bliska do pustej bramki. To jego jedenasty gol w obecnym sezonie Champions League.

Taki wynik oznacza, że w rewanżu Chelsea stoi praktycznie na straconej pozycji. Wygrać w Monachium 4:0 wydaje się "mission impossible".

W drugim wtorkowym meczu Napoli zremisowało na własnym stadionie z Barceloną 1:1. Gospodarze objęli prowadzenie w 30. minucie. Do siatki Katalończyków trafił Dries Mertens, któremu idealnie piłkę wyłożył Piotr Zieliński. Wyrównał w 57. minucie Antoine Griezmann.

W drugiej połowie na murawie pojawił się Arkadiusz Milik, który kilka razy próbował oszukać obrońców gości, ale zwycięskiego gola dla Napoli nie strzelił.