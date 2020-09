Broniący tytułu "Królewscy" rozpoczęli sezon hiszpańskiej ekstraklasy od remisu w San Sebastian z Realem Sociedad 0:0, a w drugiej kolejce pokonali na wyjeździe Betis Sewilla 3:2.

Wprawdzie Real na razie nie zachwyca, ale według Zidane'a sprowadzenie nowych piłkarzy nie jest konieczne.

Mamy już wielu graczy, dlaczego mielibyśmy chcieć kolejnych? - przyznał Zidane na konferencji prasowej przed środowym meczem u siebie z Realem Valladolid.

Już teraz bardzo trudno wybrać drużynę, ponieważ wszyscy piłkarze są bardzo dobrzy, więc po co dodawać następnych? Rynek będzie otwarty do 5 października, ale jestem szczęśliwy z tego, co mam. Ten skład jest mój i oni są dla mnie najlepsi - podkreślił Francuz.

W najbliższych meczach Realu zabraknie Niemca Toniego Kroosa, natomiast - jak przyznał trener - coraz bliżej powrotu do gry jest Belg Eden Hazard.