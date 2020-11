"Czekają nas bardzo ważne tygodnie, w których możemy ruszyć pewne sprawy z miejsca. Ale wiele będzie zależało, jak uda nam się teraz ustawić drużynę" - ocenił Sebastian Kehl, były piłkarz BVB, teraz zajmujący się w klubie licencjami.

Borussia jest teraz na fali wznoszącej. Wygrała trzy ostatnie mecze i to wszystkie do zera, ale tym razem zabraknie tego, który na co dzień kieruje obroną w drużynie. Hummels ma kontuzję i nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić do gry.

"Na pewno w środę Matsa zabraknie. Czy uda się wykurować do soboty? Na razie nie wiadomo" - powiedział trener Lucien Favre.

Strata Hummelsa nie byłaby tak znacząca, gdyby nie fakt, że zabraknie też dwóch innych obrońców - Emre Cana (pozytywny test na koronawirusa) oraz Dana-Axela Zagadou (kontuzja kolana).

Nadal nie wiadomo, czy gotowy na środę będzie Haaland. "Tego jeszcze niestety nie wiemy" - przyznał szkoleniowiec. W meczu z Arminią Bielefeld Norweg nie zagrał z powodu kontuzji kolana, ale jak mówił wówczas sztab, jest to działanie prewencyjne. W ostatnim treningu przed środowym spotkaniem wziął jednak udział.

Borussia na kolejną porażkę w Lidze Mistrzów nie może sobie pozwolić. W tabeli grupy F zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem trzech punktów. Przed ekipą z Dortmundu jest Napoli i Brugge - po cztery punkty.

"Musimy to spotkanie wygrać i chcemy wypracować sobie dobrą sytuację wyjściową na +drugą połowę+ fazy grupowej" - powiedział obrońca Felix Passlack.

Piłkarzem BVB jest Łukasz Piszczek.