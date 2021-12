W 34. minucie pierwszego gola dla gospodarzy zdobył Thomas Mueller, a "Lewy" przy tym trafieniu asystował. Była to 50. bramka Niemca w Champions League w karierze. W 43. minucie na 2:0 podwyższył uderzeniem z dystansu Leroy Sane, a w 62. wynik ustalił Jamal Musiala.

Bayern zakończył rywalizację w grupie E z kompletem punktów (18) i bilansem bramek 22-3. Drugie miejsce zajęła Benfica Lizbona, która w środę wygrała u siebie z Dynamem Kijów 2:0. W kadrze meczowej gości zabrakło Tomasza Kędziory, który według nieoficjalnych doniesień miał pozytywny wynik testu na koronawirusa i nie poleciał z drużyną do Portugalii.

Lewandowski ma w tym sezonie dziewięć goli w LM i ustępuje pod tym względem jedynie reprezentantowi Wybrzeża Kości Słoniowej Sebastienowi Hallerowi, który ma 10 bramek.

Barcelona spadła na trzecią pozycję, a to oznacza, że w lutym zagra w barażu o awans do 1/8 finału Ligi Europy, czyli niższego "szczebla" europejskich pucharów. Po przerwie zimowej w Lidze Mistrzów nie było jej ostatnio w sezonie 2003/04, kiedy w ogóle nie zakwalifikowała się do tych rozgrywek.

Sensacyjna porażka Sevilli

Jej los podzieliła niespodziewanie Sevilla, która w grupie G przegrała na wyjeździe z FC Salzburg 0:1 (Kamil Piątkowski był rezerwowym gospodarzy). Drużyna z Andaluzji również zajęła trzecie miejsce, a mistrz Austrii awansował do dalszej fazy Champions League z drugiej pozycji. Na prowadzeniu utrzymała się ekipa Lille, która wygrała w środę na wyjeździe z VfL Wolfsburg 3:1.

We wcześniej rozegranych spotkaniach grupy H Juventus Turyn pokonał u siebie Malmoe FF 1:0 (Wojciech Szczęsny był rezerwowym bramkarzem gospodarzy), natomiast Chelsea Londyn zremisowała w Sankt Petersburgu z Zenitem 3:3. Takie wyniki oznaczają, że to Juventus awansował do kolejnej fazy z pierwszej pozycji, a Chelsea - z drugiej. Zenit zagra w Lidze Europy.

Mecz przerwany ze względu na... śnieg

Nie zapadły jeszcze wszystkie rozstrzygnięcia w grupie F. Już przed tą kolejką pierwszą pozycję zagwarantowaną miał Manchester United, który w środę zremisował u siebie z Young Boys Berno 1:1, ale nie wiadomo, kto zajmie drugą lokatę. Obecnie jest na niej Villarreal z siedmioma punktami, a tuż za nim jest Atalanta z sześcioma. Mecz tych zespołów w Bergamo został przełożony na czwartek ze względu na intensywne opady śniegu.

We wtorek zakończyły się zmagania w grupach A-D, z których awans z pierwszych miejsc uzyskały Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam i Real Madryt, a z drugich Paris Saint-Germain, Atletico Madryt, Sporting Lizbona i Inter Mediolan.

Losowanie par 1/8 finału zaplanowano na najbliższy poniedziałek w Nyonie, gdzie mieści się siedziba Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA).