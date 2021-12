FC Salzburg jest pierwszym w historii Champions League austriackim klubem, który dotarł do fazy pucharowej. Nie ma wątpliwości, że faworytem będzie zespół z Bawarii, w barwach którego Lewandowski zdobył w bieżącym sezonie tych rozgrywek dziewięć bramek.

W klasyfikacji strzelców Polaka wyprzedza tylko Sebastien Haller z Ajaxu Amsterdam, który strzelił 10 goli. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej został drugim w historii piłkarzem z co najmniej jednym trafieniem w każdym z sześciu meczów fazy grupowej. Wcześniej dokonał tego tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Ajax zagra w 1/8 finału z Benficą Lizbona. Z kolei broniąca trofeum Chelsea Londyn zmierzy się z mistrzem Francji Lille. Natomiast Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny, będzie rywalizować z triumfatorem Ligi Europy w poprzednim sezonie Villarreal.

Ciekawie zapowiada się też rywalizacja Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Oba zespoły pewnie prowadzą w tabelach swoich lig i są naszpikowane gwiazdami światowego futbolu.

Pozostałe pary tworzą: Sporting Lizbona i Manchester City, Atletico Madryt i Manchester United oraz Inter Mediolan i Liverpool.

Błąd w pierwszym losowaniu

Pierwsza ceremonia odbyła się w południe i wówczas doszło do niecodziennego błędu: przy wyborze rywala dla Villarreal padło na Manchester United. Prowadzący wydarzenie Giorgio Marchetti szybko zauważył, że to nie jest dopuszczalna para, ponieważ oba zespoły grały w tej samej grupie.

Wówczas pełniący rolę "sierotki" Rosjanin Andriej Arszawin sięgnął po kolejną kulkę i hiszpański zespół trafił na Manchester City. Po kilkudziesięciosekundowej przerwie spowodowanej usterkami technicznymi losowanie kontynuowano.

Około półtorej godziny później Europejska Unia Piłkarska (UEFA) ogłosiła jednak, że później Manchester United błędnie nie znalazł się w puli zespołów, które mogą być rywalami Atletico, dlatego całą ceremonię trzeba powtórzyć.

UEFA wyjaśniła, że doszło do problemów technicznych z oprogramowaniem od zewnętrznego dostawcy, który dostarcza informacji, jakie zespoły mogą zostać wylosowane dla konkretnego rywala. Kłopoty techniczne pojawiły się także później, w czasie losowania par baraży o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji, ale tam nie doszło do wylosowania niewłaściwego zespołu.

Na początku powtórzonego losowania Champions League Marchetti poinformował, że wszystkie dane z systemu informatycznego będą natychmiast weryfikowane przez zespół specjalistów UEFA odpowiedzialnych za rozgrywki.

Pierwsze mecze 1/8 finału odbędą się 15/16 i 22/23 lutego, a rewanże zaplanowano na 8/9 i 15/16 marca. Finał rozegrany zostanie 28 maja w Sankt Petersburgu.