Był to pierwszy oficjalny mecz 28-letniego Kędziory po powrocie do Dynama. Po agresji Rosji na Ukrainę 28-letni obrońca przeniósł się do Lecha Poznań i dokończył sezon 2021/22 w barwach mistrza Polski.

Z drużyn grających w środę najbliższe awansu są Viktoria Pilzno, po zwycięstwie na wyjeździe nad HJK Helsinki 2:1, oraz Slovan Bratysława, który w takim samym stosunku wygrał w Budapeszcie z Ferencvarosem.

We wtorek Karabach Agdam, który wcześniej wyeliminował Lecha Poznań, pokonał w Baku FC Zurich 3:2. Najwyższe zwycięstwo odniósł Łudogorec Razgrad. Mistrz Bułgarii pokonał u siebie irlandzki Shamrock Rovers 3:0.

Aby awansować do fazy grupowej, trzeba przejść przez cztery rundy kwalifikacji.

