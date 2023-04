Polski arbiter nie popisał się już na samym początku spotkania. Przy wyniku 0:0 nie podyktował ewidentnego rzutu karnego dla gospodarzy.

Ta decyzja mogła wypaczyć wynik rewanżu i wpłynąć na losy awansu do półfinału.

Marciniak nie zawahał się za to w 21. minucie i wskazał na "jedenastkę" dla gości. Jednak Olivier Giroud zmarnował okazję.

Francuz zrehabilitował się tuż przed końcem pierwszej połowy. Z bliska trafił do pustej bramki i dał prowadzenie swojej drużynie.

W 82. minucie szansę na doprowadzenie do remisu miał Khvicha Kvaratskhelia, ale Gruzin nie wykorzystał "jedenastki".

Gospodarzom wyrównać udało się dopiero w doliczonym czasie gry. Na listę strzelców wpisał się Victor Osimhen.

To była bramka na otarcie łez. Pierwsze spotkanie wygrał zespół z Mediolanu 1:0 i to on awansował do półfinału.

Napoli - AC Milan 1:1 (0:1)

Bramki: dla Napoli - Victor Osimhen (90+3); dla Milanu - Olivier Giroud (43)

Sędzia: Szymon Marciniak (Polska)

Pierwszy mecz AC Milan wygrał u siebie 1:0

Awans - AC Milan