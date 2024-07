Piłkarze Jagiellonii Białystok w drugiej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów muszą pokonać litewski FK Paneveżys. Jeśli uda im się ta sztuka, to kolejnym rywalem ekipy z Podlasie na drodze do Champions Legaue będzie zwycięzca dwumeczu między norweskim FK Bodoe/Glimt a RFS Ryga.