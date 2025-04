Szczęsny zatrzyma Borussię?

Barcelona w 2025 roku jeszcze nie przegrała meczu. Duża w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego. Od kiedy Polak stoi w bramce zespołu z Katalonii, to jego drużyna nie zaznała goryczy porażki. Były bramkarz reprezentacji Polski długo czekał na debiut w barwach nowej drużyny, ale teraz od niego Hansi Flick zaczyna ustalanie wyjściowego składu. Z nim w składzie we wszystkich rozgrywkach zespół zanotował 17 wygranych i trzy remisy. Dziesięć razy Polak zachował czyste konto.

Rewelacyjny sezon Lewandowskiego

Formą imponuje też drugi z Polaków grający w Barcelonie. Lewandowski w tym sezonie przeżywa drugą młodość. To jeden z najlepszych okresów w jego karierze. Kapitan reprezentacji Polski jest liderem klasyfikacji na najskuteczniejszego piłkarza hiszpańskiej LaLiga. 36-letni napastnik z 25. golami na koncie ma spore szanse na zdobycie korony króla strzelców.

Lewandowski precyzją imponuje nie tylko na krajowym podwórku. W Lidze Mistrzów też nie zawodzi. Z dziewięcioma golami jest czwartym strzelcem obecnych rozgrywek Champions League. Z jedenastoma prowadzi jego klubowy kolega Brazylijczyk Raphinha. Po 10 mają natomiast Anglik Harry Kane z Bayernu Monachium i Gwinejczyk Serhou Guirassy z Borussii Dortmund.

Lewandowski w barwach Barcelony nie pokonał bramkarza Borussii

W środowy wieczór Lewandowski będzie miał okazję pokonać bramkarza swojego byłego zespołu. To właśnie w barwach Borussii zaczęła się jego wielka piłkarska kariera. Lewandowski będąc zawodnikiem Bayernu grając przeciwko drużynie z Dortmundu łącznie zanotował aż 27 trafień. W koszulce Barcelony nie dokonał tego ani razu. nie zdołał jeszcze tego zrobić.

Barcelona ma szanse zdobyć trzy trofea

Lewandowski oprócz indywidulanych osiągnięć ma na koniec tego sezonu szanse do swojej bogatej kolekcji piłkarskich trofeów dołożyć aż trzy kolejne. Barcelona jest liderem tabeli ligi hiszpańskiej, w finale krajowego pucharu zmierzy się z Realem Madryt, a w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w konfrontacji z Borussią uznawana jest za faworyta.

Musimy spojrzeć na to, co osiągnęliśmy, na podstawie naszej ciężkiej pracy. I to nie może być koniec. Musimy zrobić wszystko, aby iść dalej. Chcemy podtrzymać serię bez porażki w tym roku, ale musimy zagrać jak najlepiej przeciwko silnemu rywalowi. Dortmund to stabilny zespół, który gra bardzo ofensywny futbol - powiedział trener Katalończyków, Hansi Flick podczas konferencji prasowej przed meczem z Borussią.

Barcelona ma korzystny bilans meczów z Borussią

Oba zespoły w przeszłości już miały okazję zmierzyć się ze sobą w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz odbył się 17 września 2019 roku i zakończył się remisem 0:0. W rewanżu, 27 listopada 2019 roku, Barcelona wygrała 3:1. Ostatni pojedynek pomiędzy tymi drużynami miało miejsce 11 grudnia 2024 roku. Wtedy również lepsza okazała się Barcelona, która pokonała Borussię Dortmund 3:2.

Barcelona - Borussia Dortmund, gdzie obejrzeć? Transmisja TV na żywo

Mecz Barcelona - Borussia Dortmund rozpocznie się w środę 9 kwietnia o godz. 21.00. Transmisję TV na żywo będzie można obejrzeć na antenie Canal + Extra 1. Stream online będzie dostępny na Canal + Online.