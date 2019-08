Brazylijczyk mecz oglądał z trybun. Po ostatnim gwizdku sędziego pojawił się na murawie, by razem z kolegami z drużyny cieszyć się z sukcesu. Jednak nie wszystkim to się podobało. Mbappe wypchnął Neymara z kadru, gdy ten chciał wspólnie z resztą zespołu pozować do grupowego zdjęcia.

Podopieczni niemieckiego trenera Thomasa Tuchela po raz dziewiąty w historii i siódmy z rzędu triumfowali w Superpucharze Francji. Bramki dla PSG zdobyli Mbappe w 57. minucie i rezerwowy Angel Di Maria w 73., zaś gola dla pokonanych strzelił Adrien Hunou w 13.