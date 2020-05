Jak podano 18 klubów niemieckiej ekstraklasy straci ok. 69,6 mln euro, a zaplecze - ok. 22 mln euro. Obliczono to na podstawie wyników sprzedaży biletów na poszczególne stadiony w zeszłym sezonie.

Sezon został nagle zawieszony w marcu, gdy pandemia koronawirusa zaatakowała całą Europę. Teraz, gdy sytuacja wydaje się być opanowana, postanowiono wznowić rozgrywki, ale bez udziału publiczności. W Niemczech do rozegrania zostało jeszcze dziewięć kolejek, ale już teraz wiadomo, że w tym sezonie kibice na trybuny nie wrócą.

Na całym świecie zarażonych koronawirusem jest już ponad 4,2 mln osób, w tym ok. 286 tys. zmarło. W Niemczech na Covid-19 choruje ponad 172 tys. osób, a zgon stwierdzono u 7,6 tys.