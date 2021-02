Na pewno była to, nie tylko dla mnie, ale dla każdego szokująca decyzja. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest miła, ani przyjemna sytuacja dla każdego z nas. Nie oszukujmy się, zwolnienie trenera jest też w jakiś sposób porażką piłkarzy. I tak trzeba sobie o tym jasno powiedzieć - uważa Lewandowski w programie "Dzień Dobry TVN".

Dla nas jest to na pewno czas może do przemyśleń nad tym, co my robiliśmy źle, albo co powinniśmy zrobić lepiej, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić następnym razem, żebyśmy przede wszystkim jako zespół, jako drużyna wygrywali - powiedział kapitan biało-czerwonych.