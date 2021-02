O jeden mecz mniej ma Xavi Hernandez, który zakończył już karierę. W składzie gospodarzy był też m.in. Sergio Busquets, który wystąpił w tym klubie w ekstraklasie po raz 400. i jest czwarty w klubowej klasyfikacji wszech czasów. Wyprzedza go także Andres Iniesta - 442 ligowe występy.

Messi trafił do siatki w 32. minucie z rzutu karnego. To jego 16. gol w tym sezonie, co daje mu pierwsze miejsce w ligowej klasyfikacji strzelców, ex aequo z byłym kolegą z drużyny - Urugwajczykiem Luisem Suarezem z Atletico Madryt. Argentyńczyk zdobył też bramkę w szóstym kolejnym spotkaniu w ekstraklasie.

W 89. minucie do wyrównania doprowadził Alex Fernandez, także z rzutu karnego. Tym samym beniaminek przerwał passę siedmiu ligowych zwycięstw ekipy ze stolicy Katalonii.

Barcelona ma 47 punktów po 23 meczach. Przed nią sklasyfikowane są tylko Atletico Madryt - 55 również po 23 spotkaniach oraz Real Madryt - 52 po 24.

W sobotę lider niespodziewanie przegrał u siebie z Levante 0:2. Była to pierwsza ligowa porażka Atletico na własnym stadionie od 1 grudnia 2019 roku. Z kolei Real, grający w częściowo rezerwowym składzie z powodu licznych kontuzji, skromnie wygrał na wyjeździe z Realem Valladolid 1:0.