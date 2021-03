Zadaniem grupy uczestników-celebrytów jest przetrwanie na bezludnej wyspie, mając do dyspozycji jedynie podstawowe urządzenia. Sami muszą m.in. zbudować schronienie i zdobywać pożywienie. Co tydzień eliminowana jest jedna osoba, aż do finału, w którym o zwycięstwo walczy ostatnia piątka.

Najbliższa edycja będzie nadawana od 12 marca przez telewizję Mediaset. Gascoigne obecnie przebywa w izolacji w hotelu w Mediolanie. Następnie odleci do Hondurasu, by wziąć udział w programie.

Były zawodnik m.in. Tottenhamu Hotspur i Lazio Rzym obawia się jednej rzeczy. Węży. One mnie przerażają. Z wszystkim innym sobie poradzę - zapewnił cytowany w "La Gazzetta dello Sport".

"To nie będą wakacje"

Opinia znanego w piłkarskim środowisku jako "Gazza" Anglika odnośnie programu, w którym weźmie udział, zmieniła się po tym, jak obejrzał kilka odcinków wcześniejszych edycji.

Myślałem, że to będą wakacje, ale teraz po zapoznaniu się z tym formatem już tak nie sądzę - przyznał.

Ze względu na grę w barwach Lazio (1992-95) jest on popularną postacią we Włoszech. Z rozrzewnieniem wspomina tamtejszych kibiców. Fani Lazio byli w stosunku do mnie niezwykli. Mam za sobą fantastyczne trzy i pół roku spędzone w Rzymie, nawet mimo kontuzji - zapewnił.

Gascoigne przez wiele lat zmagał się z problemami alkoholowymi. Nałóg skłonił go nawet do próby samobójczej. Nieraz miał także kłopoty z prawem.

W reprezentacji Anglii rozegrał 57 meczów, w których zdobył 10 bramek. Uczestniczył w mistrzostwach świata w 1990 roku i Europy sześć lat później.