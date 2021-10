W ostatnich tygodniach wyników Bayernu, którego tradycyjnie najskuteczniejszym piłkarzem jest Robert Lewandowski, może przestraszyć się każdy rywal. Monachijczycy wygrali dziewięć spotkań o stawkę z rzędu, w tym z Barceloną w Lidze Mistrzów 3:0, Herthą Berlin 5:0, VfL Bochum 7:0 i piątoligowym Bremer SV w Pucharze Niemiec 12:0.

Reklama

Lewandowski zaczął kolejną serię?

Bilans goli Bawarczyków w tym okresie: 45-5. Lewandowski strzelił 12 z tych bramek, w tym siedem w Bundeslidze. Polak miał zresztą do niedawna niezwykłą serię strzelecką, zapoczątkowaną w lutym - trafił do siatki w 19 kolejnych meczach o stawkę. Passę przerwało spotkanie z Greuther Fuerth w poprzednim tygodniu, za to w środę Lewandowski rozpoczął być może kolejną serię, strzelając dwa gole Dynamu Kijów w Champions League (5:0).

Co więcej, kapitan drużyny narodowej zdobył co najmniej jedną bramkę w każdym z ostatnich pięciu spotkań z Eintrachtem (czterech w Bundeslidze i jednym w krajowym Pucharze).

Podejdziemy do niedzielnego meczu z zasłużoną pewnością siebie, po serii dobrych wyników. Zależy nam na wygranej z Eintrachtem, żeby móc potem ze spokojem udać się na przerwę na mecze reprezentacji. Nie brakuje nam wiary w siebie, ale wiemy też, że każdy zawodnik może coś poprawić. Jesteśmy zdeterminowani w obronie i ataku, a to wiele dla mnie znaczy - powiedział trener Julian Nagelsmann.

Mistrz kraju prowadzi w tabeli z 16 punktami po sześciu kolejkach, a za plecami ma Bayer Leverkusen i VfL Wolfsburg - po 13 pkt. Eintracht jest na 14. pozycji z pięcioma "oczkami". Zespół z Frankfurtu w 1. kolejce przegrał z Borussią Dortmund 2:5, a później już tylko remisował: czterokrotnie po 1:1 i raz 0:0.

Na początku sezonu przegraliśmy dwa mecze (z BVB i w Pucharze Niemiec - PAP), ale od tego czasu pozostajemy niepokonani. W każdym spotkaniu mamy okazje bramkowe - bronił się trener Oliver Glasner.

Gikiewicz i Gumny kontra Borussia Dortmund

Siódmą kolejkę rozpocznie piątkowa potyczka FC Koeln z beniaminkiem Greuther Fuerth. W sobotę zaprezentuje się m.in. czwarta w tabeli Borussia Dortmund (12 pkt), która zagra u siebie z FC Augsburg. Piłkarzami drużyny gości są bramkarz Rafał Gikiewicz i obrońca Robert Gumny.

Wtedy też Vfl Wolsburg podejmie Borussię Moenchengladbach. Z kolei wicelider Bayer Leverkusen zagra w niedzielę na wyjeździe z Arminią Bielefeld.