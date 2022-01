Spezia w sześciu ostatnich występach ligowych tylko raz zeszła z boiska pokonana, a odnotowała w tym czasie cztery zwycięstwa, m.in. nad Milanem i Napoli na ich boiskach. Straciła w tym czasie ledwie trzy gole, w czym spora zasługa mających głównie zadania defensywne Recy i Kiwiora, którzy każde z tych spotkań rozpoczynali w podstawowym składzie. Ten drugi wszystkie rozegrał w pełnym wymiarze.

O niedzielnej wygranej zdecydowało trafienie Daniele Verdego w 69. minucie. Chwilę później po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej kartce murawę musiał opuścić szwedzki pomocnik gości Albin Ekdal.

Tym samym ekipa z Genui doznała czwartej z rzędu porażki, a od przegranej drugą przygodę trenerską z nią rozpoczął Marco Giampaolo, który w środku tygodnia zastąpił zwolnionego Roberto D'Aversę.

Spezia z dorobkiem 25 punktów awansowała na 14. pozycję w tabeli, a Sampdoria z 20 jest 16. Od strefy spadkowej, którą otwiera 18. Cagliari, dzielą ją dwa punkty.

Zespół z Sardynii wcześniej w niedzielę zremisował z Fiorentiną 1:1. Krzysztof Piątek znalazł się w wyjściowej jedenastce "Violi" i grał do 68. minuty. Już po jego zejściu z boiska Riccardo Sottil zdobył wyrównującego gola dla gości.

Wcześniej obie drużyny, które kończyły mecz w dziesiątkę, nie wykorzystały rzutów karnych - z Cagliari Joao Pedro, który jednak wcześniej trafił do siatki z gry i była to jego 10. bramka w sezonie, a z Fiorentiny Cristiano Biraghi.

Ekipa z Florencji, w której zabrakło chorego najlepszego snajpera Dusana Vlahovica, po trzecim w sezonie remisie jest szósta, ale do piątego Juventusu Turyn traci sześć punktów, a do czwartej Atalanty Bergamo (0:0 z Lazio Rzym) - siedem, więc trudno będzie się jej włączyć do walki o Ligę Mistrzów.

Z kolei z marzeń o tytule mistrzowskim nie rezygnuje Napoli, które w niedzielę wygrało z najsłabszą w lidze Salernitaną 4:1. Piotr Zieliński rozegrał w barwach miejscowych całe spotkanie, a w zespole gości w 36. minucie na boisku pojawił się Paweł Jaroszyński.

Gospodarze cztery gole mieli na koncie już w 53. minucie, m.in. Belg Dries Mertens i Lorenzo Insigne wykorzystali dwa rzuty karne. Salernitana od 51. min grała w dziesiątkę po czerwonej kartce, jaką został ukarany Albańczyk Frederic Veseli.

Napoli po trzecim kolejnym zwycięstwie awansowało na pozycję wicelidera, o cztery punkty za prowadzącym Interem Mediolan (w sobotę 2:1 z Venezią), a punkt przed Milanem, który w wieczornym szlagierze 23. kolejki podejmie na San Siro Juventus Turyn.