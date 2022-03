Ekipa BVB, osłabiona brakiem kilku ważnych piłkarzy, m.in. Marco Reusa, prowadziła w Kolonii od ósmej minuty po golu Mariusa Wolfa, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Szwed Sebastian Andersson.

Taki wynik utrzymał się do końca, co oznacza, że Borussia Dortmund ma 57 punktów i traci sześć do lidera z Monachium.

Trzeci jest Bayer Leverkusen (48 pkt). W niedzielę "Aptekarze" pokonali na wyjeździe VfL Wolfsburg 2:0, a obie bramki zdobył w końcówce meczu Brazylijczyk Paulinho.

Od 88. minuty w zespole "Wilków" grał Bartosz Białek.

Lewandowski dzięki dwóm trafieniom w sobotnim meczu z Unionem umocnił się na prowadzeniu w w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Zdobył już 31 bramek. Drugi w zestawieniu - kontuzjowany obecnie Czech Patrik Schick z Bayeru Leverkusen - ma o 11 trafień mniej.