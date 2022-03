Eric Maxim Choupo-Moting miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Napastnik Bayernu jest w domowej izolacji, czuje się dobrze - napisano w komunikacie na oficjalnej stronie internetowej bawarskiego klubu.

Choupo-Moting powrócił do Monachium po zgrupowaniu drużyny narodowej. We wtorek zdobył bramkę dla Kamerunu w wygranym 2:1 meczu z Algierią i przyczynił się do awansu swojej reprezentacji do mistrzostw świata w Katarze.