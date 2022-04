Robert jest zawodnikiem, który zawsze chce grać i ma niesamowicie wysoką odporność na ból. Wychodzę z założenia, że będzie w kadrze (na sobotni mecz - PAP) i będzie mógł zagrać - powiedział szkoleniowiec Bayernu.

Kapitan reprezentacji Polski nabawił się urazu podczas spotkania drużyny narodowej ze Szwecją w finale baraży o awans do mistrzostw świata. Biało-czerwoni zwyciężyli 2:0, a Lewandowski zdobył pierwszą bramkę, z rzutu karnego. Nagelsmann zasugerował, że Polak może tym razem nie rozegrać pełnych 90 minut, aby mógł nieco odpocząć przed środowym meczem Ligi Mistrzów.

Nie będziemy podejmować żadnego ryzyka. Chcemy, żeby był w dobrej formie w środę w Villarreal - dodał.

Do zdrowia po kontuzjach wracają Leon Goretzka (cztery miesiące przerwy z powodu problemów z kolanem) i Niklas Suele (dwa tygodnie, uraz mięśnia uda), z kolei Joshua Kimmich jeszcze nie wrócił do drużyny po narodzinach swojego trzeciego dziecka. Z powodu zapalenia mięśnia sercowego wciąż niezdolny do gry jest Kanadyjczyk Alphonso Davies.

Siedem kolejek przed końcem sezonu Bayern prowadzi w tabeli Bundesligi z dorobkiem 63 punktów. Wicelider Borussia Dortmund ma o sześć mniej. Oba zespoły zmierzą się w bezpośrednim starciu w Monachium 23 kwietnia.