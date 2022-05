De Bruyne trafił do siatki w siódmej, 16., 24. i 60. minucie, a trzy pierwsze bramki zdobył swoją teoretycznie słabszą lewą nogą. Gola dla "Wilków" strzelił jego rodak Leander Dendoncker (11.), a wynik ustalił Raheem Sterling (84.).

W historii Premier League tylko dwóm piłkarzom udało się skompletować hat-tricki przed 24. minutą: dokonali tego Senegalczyk Sadio Mane (do 16. minuty w 2015 roku) oraz Dwight Yorke z Trynidadu i Tobago (do 22. w 2001).

Na dwie kolejki przed końcem sezonu "The Citizens" mają 89 punktów, o trzy więcej niż wicelider - Liverpool. "The Reds" we wtorek pokonali Aston Villę 2:1. Nikt inny nie ma już szans na mistrzostwo.

Na trzecim miejscu umocniła się Chelsea Londyn, która wygrała na wyjeździe z Leeds United 3:0 i ma 70 pkt. W składzie gospodarzy od 59. minuty wystąpił Mateusz Klich.

Drużyna Leeds poniosła trzecią porażkę z rzędu i z 34 punktami zajmuje 18. miejsce. O utrzymanie w Premier League walczyć będzie z Burnley - również 34 pkt oraz Evertonem - 36. Zespół Klicha ma jednak rozegrane o jedno spotkanie więcej.