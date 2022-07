Wspaniała nowa przygoda. Feyenoord to dobry klub dla takich młodych graczy, jak ja. W zeszłym sezonie zrobił duże wrażenie w Europie, dochodząc do finału Ligi Konferencji. Mam nadzieję przyczynić się do dalszych sukcesów. Nie mogę się już doczekać debiutu na stadionie De Kuip i zaprezentowania się kibicom – powiedział Szymański, cytowany na stronie internetowej klubu z Rotterdamu.

Reklama

23-letni pomocnik przez większość kariery związany był z Legią Warszawa, z której 2019 roku trafił do Dynama Moskwa. Mimo inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę dokończył w tym klubie poprzedni sezon, w którym zagrał łącznie w 27 meczach ligowych i zdobył sześć goli. Latem jednak zdecydował, że do Rosji już nie wróci i skorzysta z przepisu FIFA, pozwalającego zawodnikom zagranicznym na rok zawiesić kontrakt z rosyjskimi klubami.

W reprezentacji Polski rozegrał 15 meczów i zdobył jedną bramkę.

Feyennord to 15-krotny mistrz kraju i 13-krotny zdobywca Pucharu Holandii. Ostatni sezon zakończył na trzeciej pozycji w tabeli.

Reklama

Jego barwy w przeszłości reprezentowali m.in. Henryk Bolesta, Włodzimierz Smolarek, Jerzy Dudek, Tomasz Iwan, Zbigniew Małkowski, Tomasz Rząsa, Marek Saganowski i Euzebiusz Smolarek.