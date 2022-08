"The Guardian" informuje, że Manchester United zapłaci za 22-letniego skrzydłowego 95 mln euro i 5 mln euro w bonusach. Byłby to drugi najdroższy transfer w historii klubu z Old Trafford. W 2016 roku Paul Pogba przeszedł do MU z Juventusu za 105 mln euro.

Wszystko dotyczy pieniędzy. Myślę, że to smutne. Ale taki jest nasz świat, jest bardzo smutny i wcale tego nie pochwalam - odpowiedział szkoleniowiec Ajaksu Alfred Schreuder zapytany o transfer Antony'ego do Manchesteru United.

Obecny trener United Erik ten Hag dobrze zna Brazylijczyka, gdyż współpracował z nim w Amsterdamie przez ostatnie dwa sezony. Antony w lipcu 2020 roku przeszedł do Ajaksu z Sao Paulo za 15,75 mln euro. Reprezentant Brazylii rozegrał dla "Amsterdamczyków" 82 mecze, w których strzelił 24 gole i zanotował 22 asysty. Dwukrotnie wygrał Eredivisie i zdobył Puchar Holandii. W 2021 roku wygrał z Brazylią igrzyska olimpijskie w Tokio.

W tym sezonie Antony zagrał w dwóch pierwszych kolejkach Eredivisie z Fortuną Sittard i FC Groningen. Opuścił natomiast dwa ostatnie mecze ze Spartą Rotterdam i Utrechtem.

Manchester United wydał już ponad 100 mln euro w letnim oknie transferowym. Wcześniej pozyskał m.in. Casemiro z Realu Madryt, Tyrella Malacię z Feyenoordu Rotterdam i Lisandro Martineza z Ajaksu Amsterdam.