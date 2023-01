27-letni pomocnik, który podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2025 roku, ostatnio reprezentował barwy CD Nacional. Jest wychowankiem Varzim S.C., ale potem przez wiele lat był zawodnikiem FC Porto, w którego barwach zaliczył trzy występy w pierwszej drużynie i ponad setkę w zespole rezerwowym.

W kolejnych sezonach był zawodnikiem Vitorii Guimaraes, CD Santa Clara i ostatnio CD Nacional. Ogółem zagrał 73 razy w portugalskiej ekstraklasie i 140 w drugiej lidze. Na swoim koncie ma także 68 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii.

Nowy nabytek Radomiaka jest graczem środka pola – może grać jako defensywny pomocnik, ale też na pozycji "8".

To trzeci nabytek Radomiaka w tym oknie transferowym. Wcześniej pozyskano hiszpańskiego pomocnika Berta Cayargę, który ostatnio pozostał bez klubu, oraz kolumbijskiego napastnika Jeana Franco Sarmiento z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

Z zespołem rozstało się także trzech piłkarzy – prawy obrońca Matusz Grzybek, który przeszedł do KGHM Zagłębia Lubin, napastnik Maurides sprzedany do FC. Sakt Pauli i napastnik Michał Feliks, wypożyczony do Ruchu Chorzów.

W pierwszym meczu rundy wiosennej ekstraklasy Radomiak, który zajmuje 10. miejsce w tabeli, zagra 27 stycznia z Miedzią w Legnicy.