Decyzję podjęto po niedzielnej porażce na wyjeździe 0:2 z Realem Sociedad San Sebastian.

Machin objął stanowisko pierwszego trenera w listopadzie, kiedy klub znajdował się już w strefie spadkowej. Z zespołem żegna się po czternastu meczach, w tym trzech zwycięstwach - dwóch w La Liga i jednym w Pucharze Hiszpanii.

To już trzeci szkoleniowiec, który został zwolniony z Elche od początku sezonu. Najpierw pożegnano Francisco Rodrigueza, który był trenerem od 28 listopada 2021 do 4 października ubiegłego roku, a następnie Jorge Almirona, który piastował to stanowisko przez pięć ligowych kolejek między początkiem października a początkiem listopada ubiegłego roku.

Ostatni w tabeli zespół Elche od początku sezonu zanotował 17 porażek i siedem remisów w 26 rozegranych meczach. Do Espanyolu Barcelona, ostatniej drużyny pewnej utrzymania w ekstraklasie, traci 14 punktów.

Klub nie zdradził jeszcze nazwiska następcy zwolnionego szkoleniowca.