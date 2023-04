Pod wodzą Pottera "The Blues" w angielskiej ekstraklasie z dorobkiem 38 punktów zajmowali 11. pozycję. To znacznie poniżej oczekiwań władz londyńskiego klubu. Dlatego mimo awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów postanowili zmienić trenera.

Reklama

Kto może przejąc ster na Stamford Bridge? Faworytem do zastąpienia Pottera jest Julian Nagelsmann, który kilka dni temu został zwolniony przez Bayern Monachium.