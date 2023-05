W marcu do sprzedaży trafiły bilety na spotkanie z Wolves dla członków oficjalnego fanklubu Arsenalu. Wyprzedały się bardzo szybko. Z tego powodu koszt biletów na rynku wtórnym wzrósł wielokrotnie. Wejściówki, które powinny kosztować od 41 do 75 funtów, zostały sprzedane za 25 000 funtów, a cena niektórych dochodziła do 53 000 funtów. Jednak bilety można teraz odebrać za 250 funtów w tym samym punkcie sprzedaży internetowej, czyli około 212 razy taniej. Wpływ na to miała utrata szans przez "Kanonierów" na mistrzowski tytuł.

Władze Arsenalu są zdeterminowane, aby powstrzymać naganiaczy biletów przed wykorzystywaniem fanów. „Zintensyfikujemy również naszą bieżącą pracę, aby ograniczyć reklamy biletów. Chcemy chronić uczciwych kibiców wybierających się na mecze” – głosi komunikat klubu.

Arsenal był bliski wygrania Premier League po raz pierwszy od 19 lat

W tym sezonie Arsenal był bliski wygrania Premier League po raz pierwszy od 19 lat, ale w drugiej połowie sezonu zespół Mikela Artety stracił 12 punktów w ostatnich ośmiu meczach Premier League. To przełożyło się na wynik Manchesterowi City Pepa Guardioli, który jest bardzo blisko piątego tytułu w ciągu sześciu sezonów.

Zespół trenera Guardioli ma 85 pkt i jedno spotkanie zaległe, więc jest o krok od obrony tytułu. "The Citizens" rozegrają jeszcze trzy mecze w Premier League, natomiast "The Gunners" dwa (81 pkt).

Losy mistrzostwa Anglii mogą rozstrzygnąć się w weekend. W sobotę "Kanonierzy" zagrają na wyjeździe z Nottingham Forest, a "Obywatele" w niedzielę podejmą Chelsea Londyn.