Axel prezentował swoją jakość przez kilka sezonów we Francji, co zasłużenie doprowadziło do uznania na arenie międzynarodowej – oświadczyli współdyrektorzy sportowi Chelsea, Laurence Stewart i Paul Winstanley.

Reklama

Jest gotowy, aby zrobić kolejny krok w karierze i cieszymy się, że zrobi to w Chelsea. Witamy go w klubie i nie możemy się doczekać, kiedy dołączy do Mauricio Pochettino i jego nowych kolegów z drużyny w nadchodzących dniach - dodali.

Disasi jest czterokrotnym reprezentantem Francji. Selekcjoner Didier Deschamps powołał go na zeszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze. W barwach Stade Reims i AS Monaco rozegrał 130 meczów w Ligue 1.

Reklama

Chelsea pod wodzą nowego trenera Pochettino chce odbudować się po nieudanym sezonie, w którym zajęła 12. miejsca w lidze. Był to najgorszy wynik "The Blues" od 1994 roku.

13 sierpnia w pierwszej kolejce Premier League piłkarze Chelsea zmierzą się na Stamford Bridge z Liverpoolem.