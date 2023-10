Urodzony we Francji 27-letni Guirassy trafił do siatki gości, którzy prowadzili do przerwy po golu Yannicka Gerhardta, w 66., 78. i 82. minucie (pierwsza z tych bramek z rzutu karnego).

W ekipie z Wolfsburga od 79. minuty grał reprezentant Polski Jakub Kamiński.

Guirassy został pierwszym piłkarzem, który strzelił 13 goli w pierwszych siedmiu meczach sezonu Bundesligi.

To niewiarygodne. Ale za tym wszystkim stoi ogrom świetnej pracy zespołu - powiedział lider klasyfikacji strzelców.

Jestem po prostu wdzięczny, kocham swoją pracę, miasto i fanów. Chcę dalej tak się prezentować – dodał.

Imponująca skuteczność pozyskanego przed rokiem z francuskiego Rennes reprezentanta Gwinei (to jego drugi hat-trick w sezonie) sprawia, że VfB Stuttgart, który w poprzedniej edycji do końca walczył o utrzymanie, teraz jest czołowym zespołem Bundesligi.

Dzięki szóstemu zwycięstwu w sezonie ekipa VfB awansowała na pierwsze miejsce z dorobkiem 18 punktów. Wyprzedza o jeden Borussię Dortmund, która pokonała u siebie Union Berlin 4:2.

Trzeci w tabeli Bayer Leverkusen (16) i czwarty Bayern Monachium (14) rozegrają swoje spotkania w niedzielę. Jeżeli "Aptekarze" pokonają u siebie ostatni FC Koeln, awansują na pozycję lidera. Monachijczycy podejmą tego dnia Freiburg.