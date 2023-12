W Leverkusen wynik został ustalony już na początku drugiej połowy, a bramki zdobyli Nigeryjczyk Victor Boniface, Holender Jeremie Frimpong oraz Florian Wirtz. Eintracht w niczym nie przypominał zespołu, który w poprzedniej kolejce rozbił Bayern 5:1.

Był to już 23. mecz z rzędu Bayeru bez porażki we wszystkich bieżących rozgrywkach, wliczając w to Ligę Europy i Puchar Niemiec. Zespół hiszpańskiego trenera Xabiego Alonso pozostaje jedynym niepokonanym na krajowym podwórku.

Dwie godziny później rozpoczęło się spotkanie w Monachium. Gospodarze również nie mieli problemu z pokonaniem dobrze spisującej się w tym sezonie drużyny ze Stuttgartu. Dwie bramki dla Bayernu zdobył Anglik Harry Kane, który ma już na koncie 20 trafień i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Jednego gola strzelił Koreańczyk Min-Jae Kim.

We wtorek i w środę piłkarze Bundesligi rozegrają ostatnią w tym roku kolejkę ligową.