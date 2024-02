W świetle aktualnej sytuacji pomyślna kontynuacja tego projektu nie wydawała się możliwa - ogłosił kierujący od 20 lat Borussią Dortmund Hans-Joachim Watzke, który tym razem wystąpił w roli rzecznika zarządu DFL po spotkaniu tej organizacji we Frankfurcie nad Menem.

Kibice rzucali na boisko tenisowe piłek i czekoladowe monety

Kibice w całych Niemczech od kilku tygodni protestowali przeciw zawartemu w grudniu przez władze DFL, przy poparciu 2/3 klubów, porozumieniu, polegającemu na przekazaniu inwestorom ośmiu procent udziału w przyszłych prawach telewizyjnych w zamian za kapitałowy wkład w międzynarodową promocję niemieckich rozgrywek ligowych.

Protest przybierał rozmaite formy, ale do głównych należało rzucanie na boisko tenisowych piłek i czekoladowych złotych monet. Z tego powodu wiele spotkań ligowych było przerywanych bądź rozpoczynało się z opóźnieniem, jak m.in. niedawny mecz na szczycie Bundesligi między Bayerem Leverkusen a Bayernem Monachium (3:0). Do przerwania gry używano także m.in. dronów, a na jednym ze stadionów do słupków bramek przypięto wiele blokad rowerowych.

Kibice nie chcą nadmiernej komercjalizacji futbolu

Kibice wzywali do ponownego głosowania, twierdząc, że porozumienie jest nieprzejrzyste i niedemokratyczne. Podkreślali, że decyzję podjęto potajemnie i bez gwarancji, że przedstawiciele klubów głosowali zgodnie z instrukcjami swoich członków.

Niemieckie kluby muszą przestrzegać zasady "50+1", która gwarantuje kontrolę nad nimi przez swoich członków i ogranicza wpływ zagranicznych inwestorów. Wśród fanów zapanowało przekonanie, że grudniowe porozumienie otwierało drogę do zniesienia w przyszłości tej świętej, z ich punktu widzenia, zasady oraz nadmiernej komercjalizacji futbolu.

Z drugiej strony rozgrywki ligowe w Niemczech cieszą się dużą popularnością, stadiony są pełne, ale za granicą zainteresowanie Bundesligą jest mniejsze niż angielską Premier League czy hiszpańską La Liga. Władze DFL właśnie chęcią podniesienia konkurencyjności względem innych rozgrywek tłumaczyły konieczność otwarcia się na zagranicznych inwestorów.