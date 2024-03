Bayern najwidoczniej uporał się z kryzysem. Podopieczni Thomasa Tuchela w lutym przegrali trzy mecze z rzędu i wylała się na nich fala krytyki. Wciąż aktualni mistrzowie Niemiec najpierw we wtorek z łatwością pokonali Lazio Rzym w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i dzięki temu awansowali do kolejnej rundy. W sobotę przed własną publicznością odnieśli efektowne zwycięstwo w lidze i wydaje się, że wydostali się z dołka.

Kane zagraża rekordowi Lewandowskiego

Najwięcej powodów do zadowolenia w barwach Bawarczyków tego dnia miał Kane. Anglik popisał się hat-trickiem. Na swoim koncie ma już 30 goli i do pobicia rekordu Roberta Lewandowskiego z sezonu 2020/21 brakuje już tylko 12. bramek. Do zakończenia rozgrywek pozostało dziewięć kolejek.

Pozostałe gole dla gospodarzy strzelili Leon Goretzka (dwukrotnie), Thomas Mueller, Jamal Musiala oraz Serge Gnabry.

Amiri popisał się kapitalnym trafieniem

Honorową bramkę dla ekipy z Mainz zdobył Nadiem Amiri. Trzeba przyznać, że trafienie piłkarza przedostatniej drużyny w tabeli Bundesligi było wyjątkowej urody. Po jego uderzeniu z rzutu wolnego piłka wpadła w samo "okienko" bramki Bayernu.

Po tym zwycięstwie Bayern ma 57 punktów i do prowadzącego Bayeru Leverkusen traci siedem "oczek. "Aptekarze" jednak swój mecz rozegrają w niedzielę. Ich rywalem będzie VfL Wolfsburg, którego piłkarzem jest Jakub Kamiński.