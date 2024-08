"Klauzula odstępnego wynosi 500 milionów euro" – podała w komunikacie Barcelona.

Olmo strzelił trzy gole na Euro 2024

Na niedawnych mistrzostwach Europy grający jako ofensywny pomocnik Olmo zdobył trzy gole, pomagając reprezentacji Hiszpanii zdobyć po raz czwarty tytuł.

Zaczynał karierę w młodzieżowych drużynach Barcelony, by w 2014 roku przenieść się do Dinama Zagrzeb, a po sześciu latach trafić do RB Lipsk, z którym dwukrotnie zdobył Puchar Niemiec i występował w Lidze Mistrzów.