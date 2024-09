W piątej kolejce zespół Urbańskiego mierzył się na wyjeździe z Monzą. Młody Polak spotkanie rozpoczął w wyjściowym składzie swojej drużyny.

Cudowna "główka" Urbańskiego

Goście wyszli na prowadzenie w 24. minucie. Z lewej strony doskonałym dośrodkowaniem popisał się Charalampos Lykogiannis, a jeszcze lepsze wykończenie zaprezentował Urbański.

Reprezentant Polski idealnie wyskoczył do piłki i fantastycznym uderzeniem głową umieścił ją w siatce gospodarzy. To jego pierwszy gol we włoskiej Serie A w 26. występach.

Castro zapewnił trzy punkty

Miejscowi piłkarze do wyrównania doprowadzili tuż przed przerwą. Autorem bramki na 1:1 był Milan Djuric.

Jednak ostatnie słowo w tym pojedynku należało do Bologny. Zwycięską bramkę dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry strzelił Santiago Castro.

Skorupski tym razem na rezerwie

Cały mecz z ławki rezerwowych Bologny obejrzał inny z reprezentantów Polski - Łukasz Skorupski.

Zespół Urbańskiego i Skorupskiego z dorobkiem 6 pkt zajmuje 11. miejsce w tabeli. Liderem jest Napoli - 11 pkt.